"الصحة": 110 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

جديد إصابات كورونا والكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 110 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230021، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



وعن حالات الكوليرا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير ثان ألا اصابات جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.