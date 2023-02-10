رفضته عائلة الفتاة التي يحبّها... فألقى 3 قنابل على منزلها

إليكم تفاصيل ما حصل في بلدة راميا الجنوبية...

ألقى أحد المواطنين 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها (من آل بلاغي)، بعدما رفضته العائلة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل، كما وتسبب باحتراق سيارتين في المكان، من دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.



علما أن الشاب قد خطف الفتاة قبل يوم واعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها.