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اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي أطلقت استبيانا في شأن طلب الحلبي من الأساتذة العودة الى التعليم
أخبار لبنان
2023-02-10 | 16:27
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اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي أطلقت استبيانا في شأن طلب الحلبي من الأساتذة العودة الى التعليم
اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي تردّ على طلب الحلبي
ردت اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي في بيان على طلب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من الاساتذة العودة الى التعليم صباح الاربعاء 15 شباط. فأطلقت اللجنة استبيانا للتصويت على قرار العودة بفتات من الحقوق او الاستمرار في الاضراب ليكون القرار لهم، محذرة الروابط من التدخل بالقرار النقابي الحر، الذي يعود للاساتذة المتعاقدين وحدهم حق اتخاذه.
وقال البيان: "لتتحدث الروابط عن نفسها وهي تمثل بالكاد 30% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، في حين أن المتعاقدين الذين يشكلون 70% هم الذين يأكلون العصي ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم ويطالبون بها".
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