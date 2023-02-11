الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل د.طوني نمر للـLBCI: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم "حفلة جنون" وعلميًا الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر زائدٍ وبعد أسبوع أو 10 أيام نعود للحركة الطبيعيّة الاهتزازية أي لحركتنا الطبيعيّة

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