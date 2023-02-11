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بعد المشاركة في أعمال الإغاثة في تركيا... ماذا قال أحد أعضاء فريق الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI؟

قاسم شعلان للـLBCI: المهمة كانت صعبة لكن حب المساعدة والعطاء أعطانا القوة

بعد المشاركة في أعمال الإغاثة في تركيا اثر الزلزال المدمّر الذي ضربها وسوريا، أكد قاسم شعلان أحد أعضاء فريق الصليب الأحمر اللبناني، أن المهمة كانت صعبة، لافتا الى أن الطرقات في تركيا كانت مفعمة بالمخاطر ودرجات الحرارة كانت تصل الى 16 درجة تحت الصفر.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المواد الغذائية لم تكن مؤمّنة ونحن في طريقنا للوصول الى المناطق المنكوبة وكنّا نتشارك مع بعضنا البعض بما توفّر معنا من بسكويت وشوكولا وتمر". ولفت الى أن فريق الإنقاذ اللبناني كان أول فريق دولي يصل الى الأرض في تركيا، مشيرا الى أن المواطنين الاتراك وضعوا سياراتهم الخاصة بتصرفهم.



وقال: "حب المساعدة والعطاء أعطانا القوة".