عائلة خلف تتحدّث للـLBCI...فهل من جديد عن أبنائها في تركيا؟

تتواصل عمليات البحث والانقاذ في تركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.



ومن المفقودين في المناطق المدمّرة لبنانيين، من بينهم ابراهيم خلف وزوجته وأطفاله..



فماذا تقول عائلته وهي بانتظار اي خبر عن مفقوديها؟