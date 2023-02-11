الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...

بعد عودة الوفد اللبناني الذي شارك في عمليات الانقاذ في تركيا، عاد ايضا ظهر اليوم الوفد اللبناني الثاني الذي اتجه نحو سوريا، بفئاته الأربعة: الجيش اللبناني، الصليب الأحمر، الدفاع المدني وفوج الاطفاء.

واستُقبل الأبطال في فوج الاطفاء في بيروت بكل فخر بالمعجزات التي استطاعوا تحقيقها.