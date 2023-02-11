علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..

قبل عودتهم الى لبنان سجل الفريق اللبناني في سوريا بطولات في عمليات الانقاذ.

علي صفي الدين من الدفاع المدني اللبناني سبق وانتشل ابنته متوفاة في حرب تموز كما وانقذ امرأة من تحت الركام بعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت، أنقذ امرأة وطفلها السوري بعد مرور ١٠٠ ساعة على الزلزال الذي ضرب سوريا.



