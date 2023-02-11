وصول أول طائرة عسكرية ايطالية الى مطار بيروت محملة مساعدات للشعب السوري

وصول أول طائرة عسكرية ايطالية الى مطار بيروت محملة مساعدات للشعب السوري..



وصلت اول طائرة عسكرية ايطالية الى القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي، محملة بالمساعدات الانسانية للشعب السوري، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.