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عمليات الإنقاذ متواصلة في تركيا... كيف ينتظر الأهالي أي خبر عن مفقوديهم؟

عمليات الإنقاذ متواصلة في تركيا... كيف ينتظر الأهالي أي خبر عن مفقوديهم؟

عائلات لبنانية مسمرة أمام شاشات التلفزيون أو أمام الهاتف لمعرفة مصير أبنائها المفقودين في تركيا.



عمليات الإنقاذ متواصلة والهيئة العليا للإغاثة تنتظر في لبنان أي قرار تركي متعلق بالأجانب لتبدأ عملية إعادة اللبنانيين إلى بلادهم.



كيف ينتظر الأهالي أي خبر عن مفقوديهم؟