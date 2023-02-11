بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا

بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا

أصبحت صحة الملايين في خطر. وبحسب الصليب الأحمر الدولي، فإن للتهديد المميت اليوم هو الكوليرا.



وقد أكدت مديرة دائرة الصحة والرعاية في الصليب الأحمر الدولي الدكتورة بترا خوري أنه بدون الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي الأساسي يصبح الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالمرض.