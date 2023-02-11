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سلام عرض مع نظيره المصري التعاون الاقتصادي: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

أخبار لبنان
2023-02-11 | 13:11
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سلام عرض مع نظيره المصري التعاون الاقتصادي: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
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سلام عرض مع نظيره المصري التعاون الاقتصادي: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

سلام عرض مع نظيره المصري التعاون الاقتصادي..

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أهمية الدور المحوري لمصر ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والانساني، سواء خلال جائحة فيروس كورونا او حادث انفجار مرفأ بيروت، لافتا الى الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بخاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

واشار سلام الى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، موجها الدعوة لوزير التجارة والصناعة المصري لزيارة لبنان على رأس وفد من رجال الاعمال لبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة.

وكان سلام قد عقد، على هامش إجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة، لقاء مع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، وعرض معه "سبل النهوض بمستوى التعاون الاقتصادي المشترك والبناء على علاقات الأخوة التي تربط البلدين في إقامة مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين الشقيقين".

وقال الوزير سلام ان اللقاء تناول عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين، ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين لبنان ومصر، حيث ان هناك تواصلا دائما بين المسؤولين في البلدين لتذليل كافة العقبات التي تواجه التجارة البينية بين لبنان ومصر.

واشار الوزير المصري الى "حرص الدولة المصرية على الوقوف الى جانب دولة لبنان الشقيقة وتلبية احتياجات السوق اللبناني من مختلف المنتجات". وفي هذا الاطار، كلف سمير مسؤولي الوزارة بالتنسيق مع السفارة اللبنانية بالقاهرة لبحث اي معوقات وايجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين.

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