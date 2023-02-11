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هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا

هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا

سوريا التي يعاني شعبها جراء الزلزال المدمر تأخرت الأمم المتحدة أيامًا قبل إرسال المساعدات إليها، واليوم نرى أن هذه المساعدات تصل عبر مناطق خاضعة للنظام السوري.



وهذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن هذا الموضوع.