الصحة: 107 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة.. ماذا عن الكوليرا؟

تقريرا وزارة الصحة عن الكورونا والكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 107 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230141، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .



وعن حالات الكوليرا في لبنان ، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير ثان ان لا اصابات جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.