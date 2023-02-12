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صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف
أخبار لبنان
2023-02-12 | 03:28
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صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف
صالحاني للـLBCI: اندفاع عناصر الدفاع المدني للذهاب الى سوريا وتركيا لا يوصف
أوضح رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني نبيل صالحاني أن الدفاع المدني اللبناني قام بتدريبات متخصصة بازالة الركام خلال الانهيارات تحت ايدي افضل المدربين الفرنسيين. وذكّر بالتجارب السابقة للدفاع المدني خلال مرفأ بيروت، وحرب تموز.
واضاف خلال "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن اختيار العناصر كان بحسب الاختصاص لدى البعض. والكثير من العناصر حزنوا لانه لم يتم اختيارهم للذهاب الى سوريا وتركيا، وهذا يظهر الاندفاع الموجود في نفوس العناصر للمساعدة والانقاذ، وهو أمر فعلاً لا يمكن ان يوصف بأي كارثة رغم اللوجستيات الضعيفة لدينا. وهم عرّضوا انفسهم للخطر ودفعوا الأموال من جيبهم، لأن الانسانية لديهم تفوق أي أمر آخر.
وشدد صالحاني على أن معدات الدفاع الدني اللبناني غير كافية، ومكلفة، ولا قدرة لشرائها، آملاً حصول الدفاع المدني اللبناني على هبات ومساعدات من لبنانيين ومغتربين.
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