وليد سمعان للـ LBCI: تابعنا العمل في المساء والبرد خلال الانقاذ في سوريا وتركيا

وليد سمعان للـ LBCI: تابعنا العمل في المساء والبرد خلال الانقاذ في سوريا وتركيا



اعلن وليد سمعان، رئيس اقليم الشمال بالاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر، وتطوع للاغاثة في سوريا، ان الفريق اللبناني استلم العديد من المباني، وفي البداية، كان هناك بعض الصعوبات ولكن التعاون مع العناصر السورية والتركية كان جدا فعالاً.



وقال خلال "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، "المسعفون في الصليب الاحمر كما في الدفاع المدني حزنوا لعدم اختيارهم للذهاب، ونحن ممتنون لأننا بدأنا نحقق هدفا بالانقاذ وهو الهدف الذي دخلنا من أجله الى هذه المهمة منذ البداية".



وأضاف: "تابعنا العمل في المساء والبرد، فالناس قالوا لنا ولو توقفتم سنبقى هنا، وارتحنا نحو 4 الى 5 ساعات في الليل فقط".

وتحدث عن وجود دعم نفسي للعناصر المسعفة في حال احتياجهم لها.