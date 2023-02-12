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انتشال طفلين من عائلة ابراهيم خلف تحت انقاض المبنى في سامانداغ وسط صعوبة في انتشال باقي الضحايا بسبب خطر انهيار المبنيين المحيطين وعائلة خلف تناشد المعنيين بضرورة استكمال الحفر وصولا الى استعادة كل افراد العائلة
أخبار لبنان
2023-02-12 | 04:30
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انتشال طفلين من عائلة ابراهيم خلف تحت انقاض المبنى في سامانداغ وسط صعوبة في انتشال باقي الضحايا بسبب خطر انهيار المبنيين المحيطين وعائلة خلف تناشد المعنيين بضرورة استكمال الحفر وصولا الى استعادة كل افراد العائلة
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