آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا

آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين المتأثرين بزلزال تركيا وسوريا

صدرت بعض المستجدات والمعلومات بشأن اللبنانيين الموجودين في تركيا وسوريا والذين تضرروا اثر الزلزال الأخير.



وبحسب ما علمت الـ LBCI، مفقودون لبنانيون تم التواصل معهم وتبين انهم خارج نطاق موقع الزلزال، في حين لا يزال هناك العشرات الاخرين المفقودين (التفاصيل في الفيديو اعلاه).



كما هناك عائلات فقدت الامل بوجود افرادها أحياء بحسب ما تبلّغت، وفي الخبر الاخير الذي استجدّ بعد رسالة الـ LBCI على الهواء، تم انتشال جثماني طفلين من عائلة ابراهيم خلف تحت انقاض المبنى في سامانداغ وسط صعوبة في انتشال باقي الضحايا بسبب خطر انهيار المبنيين المحيطينبقي ابراهيم الأب وعليا الأم ودنيز الطفلة تحت الأنقاض، وعائلة خلف تناشد المعنيين بضرورة استكمال الحفر وصولا الى استعادة كل افراد العائلة.