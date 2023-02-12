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الملازم اول محمود بستاني للـ LBCI: خطر انهيار المباني غير المهدمة بالكامل كان كبيرا
أخبار لبنان
2023-02-12 | 04:51
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الملازم اول محمود بستاني للـ LBCI: خطر انهيار المباني غير المهدمة بالكامل كان كبيرا
الملازم اول محمود بستاني للـ LBCI: خطر انهيار المباني غير المهدمة بالكامل كان كبيرا
شرح الملازم اول محمود بستاني، آمر مجموعة البحث والانقاذ في فوج الهندسة في سوريا، ظروف العمل الانقاذي في سوريا اثر الزلزال، التي كانت صعبة تحت المطر المتواصل وخطر انهيار المباني لضعف اساستها، التي لم تكن منهارة بالكامل، وسط هزات أرضية متواصلة، وعملنا لم يتوقف، لأو الوقت ليس للراحة.
واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "نقلنا العتاد من حيّ الى آخر، ولاحقا، الجيش كان يعمل ببعض المواقع لنفسه وفي مواقع اخرى بالتعاون مع الفرق الاخرى اللبنانية، لمواكبة الدفاع المدني والصليب الاحمر للتعاون.
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