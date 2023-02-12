النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة

روى النقيب ميشال المر عملية انقاذ امرأة كانت مدّت يدها لزميله وتكمشّت بها، ما عزز الأمل لدى العناصر، بالرغم من الموقع الخطر الذين تواجدوا به داخل المبنى.وقال خلال "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "اصر زميلي محمد على ضرورة انقاذهم رغم الخطورة، وكانت مخاطرة لدى العناصر الاخرى بالدخول الى المبنى لمدّ الاوكسيجين والاسعافات الاولية.