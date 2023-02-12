محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

روى النقيب محمد هدبا أن الخطط الميدانية كانت تتغير خلال عمليات الانقاذ اثر الزلزال، بحسب الواقع الذي كان امامهم.



وعن شعوره بعد كل عملية انقاذ كانت تحصل قال خلال "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "والله بكينا".



وسرد كيف في إحدى عمليات الانقاذ، تمكنوا من سحب فتاة ولاحقا والدتها، وخلال سحب الاخيرة قال: "ما في دقيقتين كان منهار الدرج، وإجت هزة نحنا وعم نطيلع البنت، وأول ما اجت المرأة ع الحفرة اللي حفرناها، انهار الدرج محل ما كانوا"!

