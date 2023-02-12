تحرك للتيار النقابي المستقل

تحرك للتيار النقابي المستقل

تحرك للتيار النقابي المستقل، دعوا خلاله الاساتذة الى الاسمرار بالاضراب المفتوح وصولاً الى تلبية مطالب الاساتذة.