شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

ناشد شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، السلطات التركية وفرق الانقاذ الموجودة في هاتاي تكثيف البحث بين الرُكام لإنقاذ شقيقه الذي يقبع تحت الأنقاض منذ السادس من شباط.



وكشَف أن فرق الانقاذ سمعت منذ بعض الوق صوتاً يستغيث من تحت الأنقاذ وتتأمل العائلة أن يكون هذا الصوت لشقيقهم محمد.