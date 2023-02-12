أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بو حبيب في "مؤتمر القدس": نأمل أن يتوصل هذا المؤتمر الى توفير الحماية الحقيقية للقدس والمقدسيين
أخبار لبنان
2023-02-12 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بو حبيب في "مؤتمر القدس": نأمل أن يتوصل هذا المؤتمر الى توفير الحماية الحقيقية للقدس والمقدسيين
بو حبيب في "مؤتمر القدس": نأمل أن يتوصل هذا المؤتمر الى توفير الحماية الحقيقية للقدس والمقدسيين
أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى إنه "لمن دواعي الغبطة أن ينعقد مؤتمر دعم القدس الذي قررته القمة العربية التي استضافتها مشكورة الشقيقة الجزائر في نوفمبر الماضي، خلال هذا الوقت القصير، وبهذه المشاركة المميزة والمعبرة لهذا الحشد من المنظمات الإقليمية والدولية. لذلك استهل كلمتي بتوجيه الشكر إلى معالي الأخ وزير خارجية فلسطين رياض المالكي والى الامين العام لجامعة الدول العربية الأخ احمد ابو الغيط وفريق الامانة العامة على الجهود التي بذلوها من أجل انعقاد هذا المؤتمر، بأفضل شكل ممكن".
وقال بو حبيب في مؤتمر القدس: "وإذ يتزامن انعقاد مؤتمر دعم القدس مع تطور جديد وخطير في سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في القدس تنذر بالمزيد من الجرائم، فإن ذلك يؤكد صوابية قرار القمة والحكمة في المسارعة إلى تنفيذه".
وأكد اننا "نجتمع اليوم فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقيادةِ وتحريض معلنين من قبل الوزراء والمسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تولى وزير الأمن فيها اقتحام الحرم القدسي الشريف. وان هذه التطورات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة خير دليل على طبيعة السياسة العدوانية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني الذي يكافح بشكل يومي للدفاع عن أرضه وحقه، وفي طليعتها مقدساته الإسلامية والمسيحية، حيث تشكل القدس القضية المركزية والأهم في وجدانه، والتي تعرضت لمحاولات شتى تهدف الى تهويدها وإنكار وتغيير هويتها الفلسطينية التاريخية المتجذرة".
وأضاف: "فيما كانت القدس، في الواقع كما في الوجدان العربي والدولي، عاصمة تحتضن الديانات السماوية كافة ونموذجا للتعددية والتنوع، ينبغي الحفاظ عليها، تسعى إسرائيل جاهدة لتغيير طبيعة مجتمعها وتنوعه، بهدف تهويدها وتكريس آحاديتها من خلال تقويض الوجود الفلسطيني فيها. كما تقوم بتشويه النمط العمراني التاريخي للقدس العتيقة، وسحب الهويات من السكان العرب في القدس، واستهداف مناهج التعليم العربية ضمن خطة للتأثير على الأجيال الفلسطينية الصاعدة لدفعها الى الهجرة وترك القدس".
وأشار وزير الخارجية الى أن "المسألة الأهم، اليوم، في ما يتعلق بحماية القدس والحفاظ عليها، تكمن خصوصا في مضاعفة الجهود من أجل ضمان بقاء أهلها فيها وتشجيعهم على عدم مغادرتها رغم كل الضغوطات والتهديدات. لذلك، يجب أن ينصب دعم الأخوة الفلسطينيين في فلسطين ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضا من خلال دعم المشاريع التنموية والحيوية والاجتماعية فيها، خصوصا في القدس، من المدارس والجامعات والأندية وصولا الى الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة أمام الأجيال الشابة".
وأردف: "كذلك يرتدي التمسك بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، أهمية كبيرة كون احترام وتفعيل هذه الوصاية من شأنه تعزيز ثقة الشباب الفلسطيني بقدرته على حماية مقدساته وارضه".
واكد أن "الحماية الدولية للشعب الفلسطيني هي القادرة على ردع الاحتلال من مواصلة عمليات قتله للفلسطينيين وتدميره لممتلكاتهم، وهي ضرورية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة العدوان الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري. وتوفير هذه الحماية هو أمر ممكن اذا قام مجلس الأمن، وخصوصا الاعضاء الدائمون فيه، بتحمل مسؤوليته وتنفيذ جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة، والعمل على وقف الممارسات الإسرائيلية وإزالة المستوطنات وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004" .
وتابع: "إلى ما تمثله القدس بذاتها، فانها رمز القضية الفلسطينية الذي قد يُوازي حق العودة، بالمكانة. وهذه القضية العادلة تمثل التحدي الأكبر أمام دعاة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الانسان واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وما لم يتم التوصل الى الحل الدائم والعادل لها، سوف يبقى الأمن والإستقرار والازدهار في الشرق الأوسط أمورا بعيدة المنال. لذلك لا بد من التأكيد دائما على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو ما تجسده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت 2002 بكامل مندرجاتها والحافظة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأمل بو حبيب في أن "يتوصل هذا المؤتمر رفيع المستوى الى القرارات التي تنتظرها شعوبنا العربية في مجال توفير الحماية الحقيقية للقدس والمقدسيين، وخصوصا لجهة النجاح في تعميق إدراك المجتمع الدولي بخصوصية وحساسية وخطورة الوضع التاريخي للمدينة المقدسة وتحفيزه على تحمل مسؤولياته التاريخية في هذا الإطار، وخصوصا الإقلاع عن سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول الكبرى في معالجتها للقضايا الدولية".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بو حبيب
مؤتمر القدس
القدس
التالي
اسرار الصحف 12-2-2023
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:27
وفاة طفل اسرائيلي بعد إصابته في عملية دهس بالقدس الجمعة
أخبار دولية
17:27
وفاة طفل اسرائيلي بعد إصابته في عملية دهس بالقدس الجمعة
0
أخبار دولية
2023-02-10
بلينكن يندد بالهجوم "البغيض" في القدس الشرقية
أخبار دولية
2023-02-10
بلينكن يندد بالهجوم "البغيض" في القدس الشرقية
0
أخبار لبنان
2023-02-10
بو حبيب زار السفارة التركية معزيا وأكد دعم لبنان ضمن إمكاناته
أخبار لبنان
2023-02-10
بو حبيب زار السفارة التركية معزيا وأكد دعم لبنان ضمن إمكاناته
0
آخر الأخبار
2023-02-10
الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية "الدهس" في القدس الشرقية
آخر الأخبار
2023-02-10
الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية "الدهس" في القدس الشرقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:01
سرور: لا أزمة خبز في الأفق
أخبار لبنان
10:01
سرور: لا أزمة خبز في الأفق
0
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
0
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
0
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:09
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
أخبار دولية
07:09
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-27
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-27
برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح
0
أخبار لبنان
2023-01-21
بلاغ لجميع مستثمري Rooftops في منطقة الجميزة – مار مخايل
أخبار لبنان
2023-01-21
بلاغ لجميع مستثمري Rooftops في منطقة الجميزة – مار مخايل
0
أخبار لبنان
2023-02-08
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
2023-02-08
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
0
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
0
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
0
أخبار لبنان
04:35
الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم
أخبار لبنان
04:35
الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم
0
أخبار لبنان
04:33
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
أخبار لبنان
04:33
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
0
أخبار سياسية
02:16
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها
أخبار سياسية
02:16
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
0
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
0
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
2
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
3
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
4
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
5
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
6
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
7
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
8
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store