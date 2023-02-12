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جان مراد لـ"الأحد مع ماريو": لبنان بأمس الحاجة إلى أن يسوق نفسه في المجتمع الدولي

جان مراد لـ"الأحد مع ماريو": لبنان بأمس الحاجة إلى أن يسوق نفسه في المجتمع الدولي

أوضحت مندوبة لبنان الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة جان مراد أن لبنان لم يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة إنما علق بانتظار تسديده ما يتوجب عليه



وفي حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI، رأت أن لبنان بأمس الحاجة إلى أن يسوق نفسه في المجتمع الدولي وأن يحشد أصدقاء وحلفاء في المحفل الدولي خصوصًا في هذه الظروف الصعبة.