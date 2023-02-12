خلف لـ"الأحد مع ماريو": العودة إلى الدستور هي البوصلة الحقيقية ويجب أن تقوم سلطة مجلس النواب بواجباتها

خلف لـ"الأحد مع ماريو": العودة إلى الدستور هي البوصلة الحقيقية ويجب أن تقوم سلطة مجلس النواب بواجباتها

رأى لنائب ملحم خلف أنه أمام وجع الناس الذي لا يرد عليه أحد، على المؤسسة الأم موجبات أبرزها إعادة إنتظام المؤسسات الدستورية بدءًا من سدة الرئاسة.



واعتبر أنه يجب فرض الإجتماع بفتح جلسة وحيدة لانتخاب رئيس للجمهورية.



وأوضح في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI أنه لا لزوم للدعوة لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لأن الدستور ينص على أن يلتئم المجلس فورًا.



وأشار خلف إلى أن العودة إلى الدستور هي البوصلة الحقيقية، ويجب أن تبقى سلطة مجلس النواب على بعدها الجامع وتقوم بواجباتها وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.



كما لفت إلى أنه لا نصاب حضور بل غالبية إنتخاب، ونحن في جلسة واحدة لانتخاب رئيس للجمهورية وفيها دورات ممتالية ونحاول أن نلفت نظر الرئيس بري إلى هذا الأمر.



بدورها، قالت النائبة نجاة صليبا إنه في حال عقدت جلسة تشريعية، سنطعن بالمواد مادة مادة لأنه لا إمكانية للطعن بالجلسة بأكملها.