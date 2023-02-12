البعريني لـ"الأحد مع ماريو": معوض ليس الحل ولن نصوت على مشروع قانون الكابيتال كونترول

البعريني لـ"الأحد مع ماريو": معوض ليس الحل ولن نصوت على مشروع قانون الكابيتال كونترول

أكد النائب وليد البعريني أننا سنجتمع لاتخاذ القرار المناسب في ما يخص الجلسة التشريعية.



وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عير الـLBCI: "صحيح أننا تقدمنا بمشروع قانون يتعلق بالتمديد للقادة الأمنيين لكن الإتجاه هو أن نقف إلى جانب رأي زملائنا المقاطعين إحترامًا للشراكة،" رافضًا "الكلام أن الرئيس ميقاتي هو الذي طلب منا التقدم بمشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين."



وأوضح البعريني أننا لم نفتح موضوع رئاسة الجمهورية مع قائد الجيش حينما التقيناه بل تحدثنا عن الأمن وهموم الناس فقط.



وقال: "أحترم ميشال معوض وأحبه لكنه ليس الحل، إنما الحل هو جمع الثلثين على إسم."



وأشار إلى أنه على الأرجح، لن نصوت على مشروع قانون الكابيتال كونترول كتكل.

