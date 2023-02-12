ياسين لـ"الأحد مع ماريو": الإصلاح يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

ياسين لـ"الأحد مع ماريو": الإصلاح يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

رأى النائب ياسين ياسين أن أرباب الحرب الأهلية إنتقلوا إلى مؤسسات الدولة اللبنانية فانتقلت الحرب إلى مؤسسات الدولة ولم نتمكن من تطبيق الطائف.



وفي حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو"، أكد أن الإصلاح يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.



وأوضح أن لا فريق يستطيع أن ينتج رئيسًا للجمهورية وحده، ونحن كتغييريين نشكل 10% فقط وحتى لو تحالفنا مع أي من الفريقين لا يمكننا أن ننتج رئيسًا، لذلك يجب أن يتم التوافق.



وأشار ياسين إلى أننا لا نعرف المشروع السياسي لقائد الجيش وأي شخص نريد أن نصوت له يجب أن نعرف مشروعه السياسي.



وشدد على أن رئيس الجمهورية هو لكل اللبنانيين والبرلمان هو المكان الوحيد لإنتاجه.



وفي سياق آخر، لفت إلى أن صندوق النقد الدولي مستاء جدًا من طريقة تعاطي الحكومة اللبنانية مع الإصلاحات المطلوبة ويعتبر أن الموازنة التي أقرت في 2022 لا تخدم لأي شيء.



كما أن الصندوق النقد غير راض على قانون السرية المصرفية، على حد قوله.



واعتبر أن قانون الكابيتال كونترول الحالي أعوج، مؤكدًا أننا لن نصوت لصالح إقراره.