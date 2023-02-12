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حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية

حبشي لـ"الأحد مع ماريو": نحن حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي ولن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية

أوضح النائب أنطوان حبشي أنه عندما يعطل جزء من لبنان كل لبنان من الطبيعي أن نسأل إلى أين نحن ذاهبون في مسألة العيش المشترك.



وأشار في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" إلى أن الميثاقية ليست مذهبية بل هي مسيحية إسلامية، ومن يعطل يعطل لأنه يخاف من أن يأتي رئيس للجمهورية بـ65 صوتًا في الدورة الثانية أو الثالثة.



ولفت إلى أننا حكمًا مع اللقاء الذي دعا إليه الراعي، ولكن كل ما طلبناه أن يكون هناك آلية يتفق عليها كل الذين ستتم دعوتهم والآلية يجب أن تضمن النتيجة.



وأكد حبشي أننا لن نقبل أن تكون المواجهة كلاسيكية ولن نسمح أن نموت بهذا الشكل، ولا يمكن أن تستمر إدارة الدولة هكذا وهناك من يدفعون ضرائبهم ويقومون بواجباتهم فيما هناك من لا يقوم بها.



وذكر بأن الرئيس بري قال إنه حينما يضبح هناك طرح جدي سيدعو إلى دورات متتالية، مشيرًا إلى أنه لدينا طرح جدي هو ميشال معوض.





