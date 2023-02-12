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وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة

أخبار لبنان
2023-02-12 | 16:53
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وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة
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وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 104 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل 104إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1230141، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وعن حالات الكوليرا في لبنان، أعلنت الوزارة في تقرير أن لا اصابات جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

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