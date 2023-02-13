ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟

طرق مقطوعة بالثلوج



أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



عيناتا - الارز

معاصر الشوف - كفريا

كفرذبيان - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

القبيات - الهرمل

الهرمل - سير الضنية

الهرمل - مشمش

ترشيش - زحلة



وأشارت الى أن طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق عدد من المركبات والعمل جار على المعالجة.