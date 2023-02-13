نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

نجاة عائلة بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة



نجت عائلة يوسف جوني بأعجوبة بعد سقوط سقف منزلها الكائن في كفررمان، بحيث أنهار سقف المطبخ، جراء الهزات السابقة والتصدعات فيه.