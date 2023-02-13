أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

أخبار لبنان
2023-02-13 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2023، اعتبارا من تاريخ 16/1/2023، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، واعتذرت من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت"، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت الى ادخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.
 
وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2022 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 30 نيسان 2023.
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2023 لغاية ست دفعات ومفصلة على الشكل التالي: 
 
على ست دفعات: يستحق قبل نهاية شهر:
الأولى : شباط
الثانية  :   نيسان
الثالثة  : حزيران
الرابعة :   آب
الخامسة: تشرين الأول
السادسة:  كانون الأول
على خمس دفعات : يستحق قبل نهاية شهر
الاولى :   آذار
الثانية  :   حزيران
الثالثة  :  آب
الرابعة :  تشرين الأول
الخامسة:  كانون الأول

على أربع دفعات : يستحق قبل نهاية شهر
الأولى :  آذار
الثانية  :  حزيران
الثالثة  :  أيلول
الرابعة :  كانون الأول

على ثلاث دفعات:  يستحق قبل نهاية شهر
الأولى :    أيار
الثانية  :   آب
الثالثة  :   كانون الأول

على دفعتين:  يستحق قبل نهاية شهر
الأولى :  حزيران
الثانية :  كانون الأول
 
واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مياه

بيروت

LBCI التالي
المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...
نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

التحكم المروري: تجمع للمياه على أوتوستراد خلدة - بيروت وخلدة - الأوزاعي محلة الأنفاق

LBCI
اقتصاد
2023-01-17

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-06

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: نأسف لانقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-02

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد بدلات المياه عن العام 2022 وما قبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:27

اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الإتحاد العمالي العام: جمعية المصارف تعاقب اللبنانيين

LBCI
اقتصاد
04:27

المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-04

نبيل فهد​ للـLBCI: لن يتغير شيء على المواطن بالنسبة للدفع ومن ناحية الفاتورة التي ستصدر من السوبرماركت

LBCI
رياضة
13:35

ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

LBCI
رياضة
13:35

ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

طلاب الرسمي في منازلهم منذ شهرين... ومصير العام الدراسي مجهول!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصعيد المصارف في إضرابها سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:16

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
أخبار لبنان
07:23

شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة