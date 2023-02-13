أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة.. تيمور جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: يبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي

أخبار لبنان
2023-02-13 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة.. تيمور جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: يبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة.. تيمور جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: يبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي

سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة..

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السراي وجرى البحث في الشؤون الوطنية والسياسية والاعلامية.

وأشار مكاري الى أنه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس للقاء مسؤولين في وزارة الثقافة والأونيسكو ومؤسسات اعلامية فرنسية عريقة من أجل دعم تلفزيون لبنان.

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعضوي اللقاء وائل ابو فاعور واكرم شهيب، الذي قال بعد اللقاء: "هدف الاجتماع اولا هو لشكر الرئيس ميقاتي على الجهود الذي بُذلت من اجل عودة الطلاب الى المدارس، وإعطاء المعلمين حقوقهم في الموضوع التربوي، وقد اتى هذا الانجاز نتيجة الجولات واللقاءات التي عقدت سابقا، والتي اوصلت هذا الملف الى بر الأمان. الأمل اليوم ان نتمكن مع النقابات والمعلمين ووزارة التربية والوزير بعودة الطلاب الذي يبلغ عددهم حوالي 360 الفا الى المدارس بعدما قضوا فترة زمنية خارج نطاق دروسهم ومدرستهم. 

ورداً على سؤال عن أن اساتذة التعليم الرسمي لم يوافقوا على الخطة التي وضعها وزير التربية، 
اجاب: "كل الجهود التي بذلت كانت نتيجة الإمكانات المتوافرة، ومن المؤكد ان هناك حقا للمعلم لانه أصبح، إما مهاجرا او مغبونا، ونحن مع المدرسة الرسمية ولكن لا يجوز ان يصبح هناك طبقية في لبنان، حيث ان التعليم الخاص يسير بشكل طبيعي والتعليم الرسمي متوقف، ولكن فهمنا ان اغلب النقابات تسعى الى ان تعود عن الاضراب ضمن الإمكانات لإنهاء العام الدراسي، وما اقره مجلس الوزراء كان  باغلبه ما تمت المطالبة به من قبل النقابات والمعلمين وقد تم تحقيقه، ويبقى موضوع واحد هو متعلق بسعر الصرف والمصارف، وهذا الامر لا إمكانية لتحقيقه لانه مثل " احجار الدومينو". 

وأضاف: "أجرينا جولة أفق على كل المواضيع السياسية، ويبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي في اقرب وقت".

وعما اذا كان "اللقاء الديموقراطي" سيحضر الجلسة التشريعية، 
اجاب: "كما نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب أديب عبد المسيح الذي أعلن بعد اللقاء:" تم البحث في  الشؤون الوطنية العامة، والشؤون المحلية التي تخص الكورة وحاجاتها، وأوضحت أن الكورة مهملة ويجب ان تكون الدولة سهرانة عليها، من النواحي الأمنية والإجتماعية والاقتصادية، وعرضت له الحاجات الملحة. وإتصل دولته بالهيئة العليا للاغاثة للقيام بالواجب". 

كما وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية عائلة سنو برئاسة رئيس الجمعية محمد خالد سنو الذي أعلن بعد اللقاء:" وجهنا  دعوة للرئيس ميقاتي لحفل تكريم فيصل سنو.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالا بالرئيس القبرصي الجديد نيكوس خريستودوليدس وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وتمنى له التوفيق في مهامه. واتفق معه على استكمال البحث في الملفات التي كان الرئيس القبرصي بحثها مع الرئيس ميقاتي خلال زيارته للبنان بصفته وزيرا للخارجية في شهر تشرين الاول عام ٢٠٢١.
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

ميقاتي

مكاري

لبنان

تيمور جنبلاط

LBCI التالي
اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية
اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-08

ميقاتي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات: لسداد المستحقات والمتأخرات لكهرباء لبنان المتوجبة عليكم

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

تيمور جنبلاط بعد زيارته يوحنا العاشر: إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت مفتاح الحل للأزمة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-05

المكاري في افتتاح ملتقى قادة الإعلام في عمان: لبنان لم يخرج يوما من رحاب العرب

LBCI
صحف اليوم
2023-02-03

ميقاتي أكد لمسؤولين فرنسيين أنه ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان! (نداء الوطن)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:41

بري اجتمع بسفراء الدول التي شاركت في الاجتماع الخماسي في العاصمة الفرنسية

LBCI
أخبار لبنان
08:19

تيمور جنبلاط: عقبات النكد السياسي انتهت ومعمل الكهرباء في مطمر الناعمة سيعود للعمل

LBCI
امن وقضاء
08:17

فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة

LBCI
أخبار لبنان
07:55

النائب هادي ابو الحسن للـLBCI: لا جلسة تشريعية الخميس

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:47

إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-02-02

من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-12

النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-11

علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده

LBCI
أخبار لبنان
06:39

وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس

LBCI
أخبار لبنان
06:37

اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار دولية
04:25

ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة