سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة.. تيمور جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: يبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السراي وجرى البحث في الشؤون الوطنية والسياسية والاعلامية.وأشار مكاري الى أنه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس للقاء مسؤولين في وزارة الثقافة والأونيسكو ومؤسسات اعلامية فرنسية عريقة من أجل دعم تلفزيون لبنان.واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعضوي اللقاء وائل ابو فاعور واكرم شهيب، الذي قال بعد اللقاء: "هدف الاجتماع اولا هو لشكر الرئيس ميقاتي على الجهود الذي بُذلت من اجل عودة الطلاب الى المدارس، وإعطاء المعلمين حقوقهم في الموضوع التربوي، وقد اتى هذا الانجاز نتيجة الجولات واللقاءات التي عقدت سابقا، والتي اوصلت هذا الملف الى بر الأمان. الأمل اليوم ان نتمكن مع النقابات والمعلمين ووزارة التربية والوزير بعودة الطلاب الذي يبلغ عددهم حوالي 360 الفا الى المدارس بعدما قضوا فترة زمنية خارج نطاق دروسهم ومدرستهم.ورداً على سؤال عن أن اساتذة التعليم الرسمي لم يوافقوا على الخطة التي وضعها وزير التربية،اجاب: "كل الجهود التي بذلت كانت نتيجة الإمكانات المتوافرة، ومن المؤكد ان هناك حقا للمعلم لانه أصبح، إما مهاجرا او مغبونا، ونحن مع المدرسة الرسمية ولكن لا يجوز ان يصبح هناك طبقية في لبنان، حيث ان التعليم الخاص يسير بشكل طبيعي والتعليم الرسمي متوقف، ولكن فهمنا ان اغلب النقابات تسعى الى ان تعود عن الاضراب ضمن الإمكانات لإنهاء العام الدراسي، وما اقره مجلس الوزراء كان باغلبه ما تمت المطالبة به من قبل النقابات والمعلمين وقد تم تحقيقه، ويبقى موضوع واحد هو متعلق بسعر الصرف والمصارف، وهذا الامر لا إمكانية لتحقيقه لانه مثل " احجار الدومينو".وأضاف: "أجرينا جولة أفق على كل المواضيع السياسية، ويبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي في اقرب وقت".وعما اذا كان "اللقاء الديموقراطي" سيحضر الجلسة التشريعية،اجاب: "كما نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات".وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب أديب عبد المسيح الذي أعلن بعد اللقاء:" تم البحث في الشؤون الوطنية العامة، والشؤون المحلية التي تخص الكورة وحاجاتها، وأوضحت أن الكورة مهملة ويجب ان تكون الدولة سهرانة عليها، من النواحي الأمنية والإجتماعية والاقتصادية، وعرضت له الحاجات الملحة. وإتصل دولته بالهيئة العليا للاغاثة للقيام بالواجب".كما وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية عائلة سنو برئاسة رئيس الجمعية محمد خالد سنو الذي أعلن بعد اللقاء:" وجهنا دعوة للرئيس ميقاتي لحفل تكريم فيصل سنو.وأجرى رئيس الحكومة اتصالا بالرئيس القبرصي الجديد نيكوس خريستودوليدس وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وتمنى له التوفيق في مهامه. واتفق معه على استكمال البحث في الملفات التي كان الرئيس القبرصي بحثها مع الرئيس ميقاتي خلال زيارته للبنان بصفته وزيرا للخارجية في شهر تشرين الاول عام ٢٠٢١.