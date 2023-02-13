اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية

مصير الجلسة التشريعية يحسم اليوم..

في ضوء اعلان عدد من النواب انهم لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ينتظر ان يحسم اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم مصير الجلسة التشريعية التي مقرر عقدها تحت عنوان "تشريع الضرورة".