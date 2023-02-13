وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس

وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس..



وضع وفد من السفراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بنقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي حول لبنان.