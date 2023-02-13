الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده

الحريري يصل الى بيروت في ذكرى اغتيال والده

بعد عام من اعلانه تعليق العمل السياسي، الرئيس سعد الحريري يصل الى بيروت في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.