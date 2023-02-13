اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

شكر وفدٌ من اللقاءِ الديموقراطي برئاسةِ النائب تيمور جنبلاط رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم في الموضوعِ التربوي بعدَ شهرين من الاضراب، لافتا الى ان اغلبَ النِقاباتِ تسعى الى ان تعودَ عن الاضرابِ ضمنَ الإمكاناتِ لإنهاءِ العامِ الدراسي.



الوفدُ التقى ايضا وزيرَ التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، واعتبر الوفد انّه يبقى موضوعٌ واحدٌ هو متعلقٌ بسعرِ الصرفِ والمصارف، وهذا الامر لا إمكانيةَ لتحقيقِهِ لانّه مثل "احجار الدومينو".