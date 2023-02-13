لحود تابع مع نقابة الدواجن في لبنان أوضاع قطاع الدواجن في لبنان

لحود تابع مع نقابة الدواجن في لبنان أوضاع قطاع الدواجن في لبنان



استقبل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة النقيب وليم بطرس بحضور مدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم ورئيس مصلحة التصدير والإستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار ورئيسة دائرة تربية الدواجن عبير سيروان واعضاء النقابة والسيدان ريمون ضاهر وجوزف مكاري، حيث تم البحث في سبل حماية الإنتاج الوطني ووقف التدهور الحاصل في قطاع الدواجن بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدها.



وبعد الإجتماع، شكر النقيب وليم بطرس وزير الزراعة عباس الحاج حسن ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وفريق عمل وزارة الزراعة على جهودهم ودعمهم لقطاع الدواجن.وشدد بطرس على نقاط أساسية ابرزها:



- بت مجلس الوزراء موضوع الحد الأدنى للإستيفاء الجمركي البالغ 2000 ليرة على الفروج المذبوح المستورد ليتماشى مع سعر الدولار الجمركي.

- توحيد المواصفات بين الدواجن المحلية والدواجن المستوردة.

- إيقاف الإستيراد حالياً حماية للإنتاج الوطني خصوصاً بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدها القطاع ومنعاً لإنهياره.



وأكد بطرس أن الإجتماع كان إيجابياً حيث لمسنا إهتماماً شديداً من لحود لمتابعة المطالب المرفوعة وتحقيقها، للحفاظ على قطاع الدواجن الذي يعتبر قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً بالنسبة للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين وركناً اساسياً في الإقتصاد الوطني فضلاً عن كونه يشغل ويوفر الحماية الإجتماعية لأكثر من 20 ألف عائلة لبنانية.



من جهته، اكد المدير العام لويس لحود على حرص وزير الزراعة عباس الحاج الحسن وحرصه الشخصي على حماية وتطوير قطاع الدواجن في لبنان.



وأشاد لحود بمنتجي الدواجن في لبنان وبإستثمارهم وتضحياتهم رغم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها لبنان.



وأكد لحود على بذل كل المساعي اللازمة من قبل وزارة الزراعة لدعم قطاع الدواجن في لبنان.