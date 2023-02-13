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اليكم حجم التداول على SAYRAFA اليوم
أخبار لبنان
2023-02-13 | 11:53
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اليكم حجم التداول على SAYRAFA اليوم
اليكم حجم التداول على SAYRAFA اليوم
اعلن مصرف لبنان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 10 مليون دولار أميركي بمعدل 43600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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