ما جديد كورونا والكوليرا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 100 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.



وعن حالات الكوليرا في لبنان، اعلنت الوزارة أن لا اصابات ووفيات جديدة.