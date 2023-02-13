أبيض لـ"عشرين 30": نعمل على إدخال كافة أدوية الأمراض المستعصية ضمن نظام التتبع الرقمي

وزير الصحة: نسير في اتجاه رفع التعرفات الصحية



أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أن أدوية الامراض المزمنة ما زالت مدعومة، مشيرا إلى أننا كنّا بحاجة إلى نظام تتبع في وزارة الصحة لضبط هذه الأدوية من خلال رقم صحي موّحد للمريض، ولفت إلى أنه الآن كافة المرضى يحصلون على الدواء.



وأوضح خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI أنه نستطيع تأمين الأدوية ضمن نظام التتبع بنسبة 100%، كاشفا أن الوزارة تعمل على إدخال كل أدوية الأمراض المستعصية ضمن هذا النظام لتأمينها.



ولفت أبيض إلى أن كلفة الخدمات في لبنان على سعر الدولار باتت ارخص اليوم ولكن راتب أغلبية المواطنين بالليرة اللبنانية، موضا أن السياسة الحالية لوزارة الصحة تتمثل بايجاد حلول سريعة لتخفيف تكلفة الاستشفاء مع الحفاظ على جودة الخدمة.



وقال وزير الصحة :" دور وزارة الصحة في مراكز الرعاية الصحيّة التأكّد من عدم التميّيز وتأمين الجودة المطلوبة ومراقبة كميّة الأموال التي تُصرف على هذه المراكز وعلى أي أساس تُوزّع".



وأكد أن وزارة الصحة تسير في اتجاه رفع التعرفات الصحية كما دفع أتعاب الأطباء لأنهم لم يتقاضوا أموالهم من وزارة الصحة منذ العام 2021.



وأوضح الخمسة عناوين الرئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة وهي الحوكمة والتمويل الرعاية الصحيّة الأوليّة أمور الصحة العامة والاستعداد للأزمات الكوادر البشرية، وأخيرًا التحوّل الرقمي.



