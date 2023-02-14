حميه: مطار بيروت يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الأوروبي الى سوريا

حميه: وزارة الأشغال تكرر التزامها فتح أجوائها ومرافئها البحرية أمام جميع الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن مطار بيروت الدولي يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي الى سوريا.



وقال في بيان: "استكمالاً لمحطات استقبال مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للمساعدات الانسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي سوريا عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الإيطالية الأربع التي حطت في المطار، ها هو يستعد مجددا لاستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الاوروبي إلى سوريا عبره، وذلك سيكون على التوالي بدءا من اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين الأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا".



وأضاف: "إن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تشكر جميع الذين يساهمون في التخفيف عن معاناة الأهل في سوريا، تكرر التزامها فتح اجوائها ومرافئها البحرية أمام جميع الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا".