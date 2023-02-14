جرافات "الأشغال" واتحاد بلديات جرد القيطع ينجزان جرف الثلوج على طريق فنيدق القموعة

أنجزت جرافات وزارة الاشغال العامة بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع عمليات فتح وتوسيع الطرق الجبلية، وخصوصا طريق فنيدق القموعة، حيث بلغت سماكة الثلوج على الهضاب المحيطة بسهلات القموعة أكثر من متر.



وتواصل ورش الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع عملية رش الملح على الطرق الرئيسية والفرعية لاذابة طبقات الجليد التي تتشكل عليها ليلا ومع ساعات الصباح الاولى.



ونصح رئيس مركز جرف الثلوج في المنطقة خالد ديب، السائقين القيادة بحذر والتزام ركن السيارات في الاماكن المخصصة وعدم ركنها الى جوانب الطرق كي لا تشكل عائقا أمام عمل الجرافات والحركة المرورية.



وأكد أن الطرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.