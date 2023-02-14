تيمور جنبلاط يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت مع وفد مرافق

زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط يرافقه أعضاء الكتلة النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد، بلال عبدالله وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت لمناسبة ذكرى استشهاده، حيث قرأ الوفد الفاتحة على ضريحه وعلى ضريح الشهداء الذين قضوا معه.