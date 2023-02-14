لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل

لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل

عاد لبنانيون الى بلادهم بعد أن تم انقاذهم من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.



والقت الـ LBCI إحدى العائلات في مطار بيروت، وقال الوالد: "نجونا بأعجوبة وعدنا للحياة، وخلال الزلزال قمت بضم اولادي، وزوجتني فقدتني وبعدها عثرنا على بعض".



وقررت هذه العائلة العودة الى لبنان كلياً، حاملة اغرض بسيطة وهي ما تبقت بعد الزلزال، قائلا: "جايين عالصفر".