داوود الصايغ للـLBCI: قناعات الحريري ما زالت نفسها

داوود الصايغ للـLBCI: ظروف الرئيس سعد الحريري غير ظروف والده

أوضح مستشار الرئيس سعد الحريري، د. داوود الصايغ أن الرئيس الحريري شرح منذ سنة أسباب تعليقه للعمل السياسي، لافتا الى أن "الوضع لم يساعده، هناك قوّة مسلّحة موجودة في البلد وهناك انسداد في الأفق". ورأى أن الحريري ترك فراغا كبيرا.



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن قرار الحريري هو قرار جريء.



وأكد الصايغ أن قناعات الرئيس سعد الحريري ما زالت نفسها.



ولفت الى أن ظروف الرئيس سعد الحريري غير ظروف والده.