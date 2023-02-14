"اليونيسف" تدق ناقوس الخطر: لإعادة فتح المدارس الرسمية

اليونيسف: إغلاق المدارس الرسمية يتسبب للأسبوع السادس في لبنان بأضرار كبيرة على تعلم الأطفال

إعتبرت "اليونيسف" في بيان، أن إغلاق المدارس الرسمية يتسبب للأسبوع السادس في لبنان بأضرار كبيرة على تعلم الأطفال، وسلامتهم، ورفاههم العقلي والجسدي.



وإذ أثنت على تفاني الأساتذة والتزامهم تجاه طلابهم رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية على حياتهم، دعت جميع أصحاب الشأن الى "العمل معا على عودة جميع الأطفال إلى المدرسة وضمان عدم انقطاع التعلم مرة أخرى".



وأعلنت أنها "تدق ناقوس الخطر، فعندما تغلق المدارس، تزداد معدلات زواج الأطفال، والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعمل الأطفال".



ولفتت الى ان "البنك الدولي يقدر أن كل سنة دراسية ضائعة ستترجم إلى خسائر في الاقتصاد اللبناني تصل إلى 2.5 في السنوات المقبلة"، مؤكدة أنهاستواصل مع المجتمع الدولي، دعمها الطويل الأمد لقطاع التعليم لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم.



وأشارت اليونيسيف في بيانها، الى أنها "تعمل في لبنان منذ أكثر من 70 عاما، وتعمل في بعض أصعب الأماكن في العالم، للوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانا في العالم، وفي أكثر من 190 دولة وإقليم، لبناء عالم أفضل للجميع.