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بري في ذكرى استشهاد الحريري: مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية
أخبار لبنان
2023-02-14 | 05:25
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بري في ذكرى استشهاد الحريري: مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية
بري في ذكرى استشهاد الحريري: مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية
لمناسبة الذكرى الـ18 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، مجدداً كما الشعور في اللحظات الأولى لتلك الجريمة التي أريد من خلالها إغتيال الوطن والإنسان في ١٤ شباط ٢٠٠٥ ، هو ... هو نفس الشعور بالخسارة الجسيمة التي لا تعوض لقامة وطنية وإنسانية جُبلت بالمحبة والإنفتاح والتفاني حتى الشهادة في سبيل لبنان، عنيت به الرئيس رفيق الحريري".
واضاف: "في ذكرى إستشهاده، مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير توافقاً وشراكة وقبولاً بالآخر، بذلك نمنع إغتيال الطائف وإغتيال لبنان الذي إستودعه الشهيد رفيق الحريري والشهداء كل الشهداء أمانة في أعناق جميع اللبنانيين ونحفظه وطناً واحداً موحداً لكل ابنائه".
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