الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)

الحريري امام الضريح... وينزل بين مناصريه وسط هتافات ومصافحات (فيديو)

في ذكرى احياء استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وصل الرئيس سعد الحريري الى بيروت، حيث زار ضريح والده، وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.



وكان الحريري عند وصوله، محاطاً بمناصريه، حيث شق طريقه وسط حشود شعبية من كل الجهات ليلقي التحية وسط حراسة أمنية مشددة.



وعلت الهتافات عند نزوله المسرح، لالقاء التحية على الموجودين، ترافقه النائبة بهية الحريري.